Ici tout commence : Mehdi va mourir, Laetitia ment à Salomé, ce qui vous attend vendredi 14 mai (épisode 140 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 140 qui sera diffusé le vendredi 14 mai, Laetitia va encore une fois mentir à Salomé !



En effet, alors que Salomé refuse de croire Laetitia, Maxime réussit à la convaincre d’écouter Kelly.



Kelly assure à Salomé que Laetitia dit la vérité, elle est bien la soeur de Salomé ! Laetitia vient ensuite parler à Salomé, qui veut en savoir plus sur ses origines… Laetitia lui explique qu’elles sont demi-soeurs : elles ont la même mère, Sylvie, mais pas le même père. Mas Laetitia ment à Salomé en lui annonçant que leur mère est morte dans un accident il y a trois ans !

Kelly reproche à sa mère ce mensonge. Laetitia est fâchée avec sa mère mais elle est bien en vie ! Kelly décide d’appeler sa grand-mère pour lui annoncer qu’elles ont retrouvé Salomé.



De son côté, Mehdi apprend une terrible nouvelle. A l’hôpital, son oncologue lui annonce que sa chimio a été inefficace, la maladie a gagné trop terrain et la fin approche. Il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre ! Mehdi est anéanti et pleure, tout comme Hortense. Mais Mehdi se ressaisit et affirme à Hortense qu’il veut profiter pleinement du temps qui lui reste à ses côtés. Hortense se veut positive et annonce à Mehdi qu’ils vont vaincre la maladie avec leur amour !

Quant à Célia, elle découvre que la photo choisie est celle de Jérémy et Ludivine. Elle fait une crise de jalousie à Jérémy, qui lui fait une déclaration d’amour…

Rendez-vous vendredi 14 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

