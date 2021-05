Plus belle la vie en avance : Alison revient chez les Fedala (vidéo PBLV épisode n°4283)

5 ( 8 )



Annonces





Les choses finalement s’arranger entre Abdel et Alison dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, Alison revient vivre chez les Fedala !



Annonces



Annonces

Abdel l’accompagne et en arrivant ils sont la bonne surprise de découvrir que Nisma et Bilal ont fait le ménage et même les courses !



Annonces



Annonces



Annonces





Les deux ados préparent même le petit déjeuner pour fêter le retour d’Alison. De leur côté, Abdel et Alison espèrent que leur action risquée pour aider Rousseau va porter ses fruits…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4283 du 19 mai 2021



Annonces





▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Patrick dans une secte, Sabrina et Nathan de retour à la coloc (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés