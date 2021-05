« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui a été éliminé de l’épisode 10 ? (résumé + replay 14 mai)

4.9 ( 9 )



Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 10 du vendredi 14 mai 2021 – C’est parti pour le dixième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après les éliminations de Vincent et Laetitia en binôme lors d’un conseil à rebondissements. Tout le monde est étonné par le geste de Lucie, qui a donné son arme secrète à Maxine.



Pendant ce temps là, Vincent et Laetitia arrivent sur le camps du jury final et l’ambiance est tendue.

Le jeu de confort est annoncé. Pour la récompense, les aventuriers vont devoir choisir leur menu entrée / plat /dessert. Il s’agit d’une épreuve classique de Koh-Lanta, l’étoile. Beaucoup tombent très vite, mais Jonathan et Laure sont impressionnants. Jonathan glisse plusieurs fois mais se rattrape à chaque fois ! Et c’est finalement Laure qui tombe, Jonathan gagne de confort.



Jonathan choisit son menu : assiette de charcuteries, burger / frites, et mousse au chocolat. Il peut ensuite choisir 2 personnes pour partager ce confort : il choisit Lucie et Maxine ! Denis fait ensuite une proposition à Jonathan : garder son menu ou alors lire son courrier. Il choisit son courrier, Maxine et Lucie vont donc pouvoir manger un élément du menu, Lucie choisit le poisson et patate douce sauce vanille, Maxine prend le burger / frites. Et Jonathan peut lire le courrier de sa compagne sur le camps.



Lucie et Maxine se régalent et savourent chaque bouchée. Pendant ce temps là sur le camps, Arnaud et Flavio pêchent pour nourrir les aventuriers. Et comme ils ont mal dosé les quantité de riz, ils doivent se rationner et il n’y pas grand chose à manger.

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Encore un classique de Koh-Lanta, un parcours en plusieurs étapes au dessus de l’eau. Ca se joue entre Arnaud et Maxine, et c’est finalement Maxine qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité !

De retour sur le camps, ça parle déjà du conseil. Flavio inquiète par sa force physique alors que Jonathan note que Thomas et Magalie n’ont plus le mental.

C’est l’heure du conseil. Denis annonce aux aventuriers que leur rationnement n’était pas si mauvais, il leur offre donc un kilo de riz ! Et c’est Thomas qui est finalement éliminé.

Si vous avez manqué l’épisode 10 du 14 mai 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 21 mai pour suivre l’épisode 11 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

