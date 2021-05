Un si grand soleil : Jonathan rencontre Elisabeth, le détail clé de Sabine, ce qui vous attend lundi 17 mai (épisode n°646 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°646 qui sera diffusé le lundi 17 mai, Jonathan va faire la connaissance d’Elisabeth.



En effet, alors que Virgile informe Florent que son frère s’est installé au camping, ce dernier le met en garde.

Jonathan continue de draguer Eve et l’invite à passer la soirée ensemble en allant voir une pièce de théâtre. Eve promet d’essayer de se libérer bien que Virgile lui conseille de se méfier. Eve veut se faire elle-même son opinion sur Jonathan et ils passent comme convenu la soirée ensemble. Jonathan est stressé car ça fait plusieurs années qu’il n’a pas eu de rendez-vous avec une femme…



Plus tôt dans la journée, Victor a encouragé Jonathan pour son projet de ressourcerie, il pense que c’est viable. Et aux Sauvages, Jonathan a rencontré Elisabeth, qui lui a remis sa carte et lui a proposé de lui présenter son projet ! Jonathan est allé voir son ancien co-détenu pour le rassurer sur l’avancée de son projet, qui devrait lui permettre une remise en liberté conditionnelle.

Quant à Eloïse, elle jure qu’elle est innocente mais la juge Alphand décide de la mettre en examen. Mais Sabine a eu un souvenir des derniers mots de Maria : « j’ai griffé le tigre ». En fin de journée, elle appelle Yann pour lui en parler…

Rendez-vous lundi 17 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

