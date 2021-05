« La Carte aux trésors » du 12 mai 2021 : ce soir sur France 3, direction la Vendée des Îles !

4.2 ( 5 )



« La Carte aux trésors » du 12 mai 2021. Ce soir sur France 3 nouveau numéro inédit de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». Après l’Allier la semaine dernière, direction la Vendée des Îles !



Ce numéro inédit qui démarre à Saint-Jean-de-Monts et qui nous entraîne à la découverte de la Vendée des îles, la partie littorale de ce grand département, sur une zone de jeu qui s’étend du petit village de Bouin à la cité balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, en passant par le marais breton vendéen et l’île d’Yeu.

« La Carte aux trésors » du 12 mai 2021 au programme ce soir

Les 2 candidats, Flora et Matthieu, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du département, à la découverte des prairies humides du marais breton vendéen, un territoire unique, autrefois recouvert par la mer et qui a gardé de cette époque lointaine de mystérieux souvenirs. Ils exploreront aussi les richesses de ces terres fertiles, entre l’Océan et le bocage, parcourues par des centaines de canaux d’eau salée, les « étiers », qui dessinent des paysages hors du commun. Enfin, ils quitteront le continent pour partir à la rencontre des habitants de l’Île d’Yeu, là où les traditions les plus inattendues se perpétuent de génération en génération.

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir sur France 3.



J-1 • #LaCarteAuxTresors

Nos deux candidats de demain Flora 🔴 et Matthieu 🔵 sont prêts pour débuter cette nouvelle aventure !! Direction la Vendée des Îles demain soir ! ✨🚁 @France3tv @LCAUXTFRA @DepVendee pic.twitter.com/3fhOo9MnGW — Cyril Féraud (@cyrilferaud) May 11, 2021

La Carte aux Trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action

