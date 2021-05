L’histoire de « Baisers cachés », le téléfilm de ce soir sur France 2 (rediffusion)

4.2 ( 5 )

La fiction « Baisers cachés » est au programme télé de ce mercredi 12 mai 2021. Déjà diffusée en 2017, elle s’est vue décerner le prix de la critique au Festival de Luchon de 2016. Elle a pour objectif de sensibiliser à la lutte contre l’homophobie… une discrimination qui reste malheureusement d’actualité.



L’histoire de « Baisers cachés »

Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier Stéphane. Leurs rapports sont complices. Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à l’abri des regards et s’embrassent. Mais quelqu’un les observe et publie la photo de leur baiser sur Facebook : la rumeur se répand sur le Net et provoque le scandale au lycée et dans les familles. Stéphane découvre l’homosexualité de son fils. Il est choqué et se détourne de Nathan. Au lycée, les élèves harcèlent Nathan et s’interrogent sur l’identité de l’autre garçon. Il refuse de révéler l’identité de son amoureux et fait front contre les moqueries et la violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Sur celui qu’il aime ?

Casting : interprètes

Patrick Timsit, Barbara Schulz, Bruno Putzulu, Bérenger Anceaux, Jules Houplain, Catherine Jacob, Luka Quinn, Natacha Jasmine Djidel, Lisa Kramarz, Nicolas Carpentier, Fabrice Lelyon, Selim Clayssen…



Le saviez-vous ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en mai 2017, le téléfilm avait réuni 3.617.000 téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 15.1%. France 2 était alors la deuxième chaîne de la soirée.

« Baisers cachés », une fiction réalisée par Didier Bivel, à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV pour le replay.

