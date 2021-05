Un si grand soleil : Sabine revoit Dimitri, Ludo craque pour Laetitia, ce qui vous attend mercredi 12 mai (épisode n°643 en avance)

4.9 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°643 qui sera diffusé le mercredi 12 mai, Yann va interroger Sabine au commissariat.



Il veut en savoir plus sur sa relation avec Dimitri. Sabine lui explique que leur histoire était trop compliquée et qu’elle est donc terminée.

Mais en réalité, Sabine et Dimitri se revoient et couchent ensemble ! Dimitri fait une déclaration à Sabine, il lui confie avoir des sentiments forts pour elle et lui dit avoir besoin d’elle. Sabine est d’accord mais veut que leur relation reste discrète.



Du côté de l’enquête, Yann avance. Le légiste a trouvé des hématomes sur le corps de Maria, qui pourraient être signes d’une agression. Et Yann apprend que le téléphone de Maria a borné pendant 2 heures à la Grande Motte le soir de l’accident.

Quant à Ludo, il décide de se démener pour aider Maryline a trouvé l’argent pour sauver la coloc. Grâce à Johanna, il décroche un rendez-vous avec Laetitia pour essayer d’obtenir un prêt pour Mayline. Ludo invite ensuite Laetitia à boire un verre. Ils finissent chez elle et passent la nuit ensemble !

Rendez-vous mercredi 12 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

