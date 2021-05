« La Forme de l’eau » : histoire et interprètes du film oscarisé de France 2 ce soir (dimanche 30 mai 2021)

4.7 ( 16 )



« La Forme de l’eau » est un film fantastique signé Guillermo del Toro qu’il vous faut voir sans faute. Et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2 dès 21h05. Si vous êtes connectés, possibilité de voir le film en streaming via la fonction direct de France.TV.



« La Forme de l’eau » : histoire

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

Le saviez-vous ?

– Sally Hawkins (alias Elisa dans le film) a appris la langue des signes afin d’incarner au mieux son rôle;

– Box-office : en France, le film a convaincu 1.36 million de spectateurs. Au total il a généré 195.24 millions de dollars de recettes mondiales;



– Un film plusieurs fois récompensé :

– Lion d’Or à la Mostra de Venise 2017

– 4 Oscars en 2018 pour 13 nominations (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleurs décors et meilleure musique pour le français Alexandre Desplat)

– 2 Golden Globes (meilleur réalisateur et meilleure bande originale)

Bande-annonce

Histoire de se mettre dans le bain, (re)découvrez la bande-annonce officielle de votre film

Vous n’avez pas eu la chance de découvrir « La Forme de l’eau » sur grand écran ? Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV.

