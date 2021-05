« N’oubliez pas les paroles » de ce samedi 8 mai 2021 : quels candidats pour la 3ème soirée du « Tournoi des maestros » ?

5 ( 6 )



« N’oubliez pas les paroles » de ce samedi 8 mai 2021. Ce soir vous avez rendez-vous avec la troisième soirée du tournoi des maestros 2021 de NOPLP. Le rendez-vous est pris dès 21H05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV



Pour ceux qui débarquent à peine, rappelons que ce tournoi oppose les 18 plus grands maestros de l’histoire du jeu. Ils sont réunis en six équipes de trois candidats et ils s’affrontent dans des épreuves créées sur mesure pour tester au mieux leurs connaissances mais aussi leur cohésion de groupe ! Leur objectif est on ne peut plus simple : remporter jusqu’à 100 000 € au profit d’une association.

Mais l’équipe qui gagnera le tournoi repartira tout de même avec un voyage de rêve au soleil.

Dans le tournoi des maestros la semaine dernière (soirée 2)

Samedi dernier, lors de la deuxième manche de ce tournoi, c’est l’équipe formée par Jennifer, Arsène et Lucile qui a gagné remportant la somme de 100.000 € au profit de la ligue contre le cancer.



Elle était opposée à l’équipe de Renaud, Coralie et Franck.

« N’oubliez pas les paroles » du samedi 8 mai 2021 : qui sont les candidats de la 3ème soirée ?

Et ce soir nous retrouverons les 6 derniers candidats à savoir :

Kevin, Hervé, Maureen, Violaine, Valérie, Soriana…

Attention cela ne veut pas dire les autres 18 plus grands maestros ne seront pas là. Ils chanteront peut-être mais ils ne joueront pas !

Rendez-vous ce soir pour le troisième et dernier match des qualifications, à 21h05 sur France 2 puis en replay sur France.TV.

Dernier match et grande finale de la 3e édition du Tournoi des Maestros de N’oubliez pas les Paroles, samedi prochain sur France 2.

