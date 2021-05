« Plan B » du 17 mai 2021 : ce soir les deux premiers épisodes de la nouvelle série de TF1 avec Julie de Bona

5 ( 8 )



« Plan B » du 17 mai 2021. C'est ce soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Plan B » avec Julie de Bona, Bruno Debrandt, Kim Higelin, Axel Auriant ou bien encore Andréa Ferréol.



« Plan B » : c’est quoi ?

C’est l’histoire de Florence, une quadra épanouie qui voit sa vie basculer le jour où sa fille de 16 ans se suicide. Lorsqu’elle trouve un moyen de revenir dans le passé, elle voit une occasion inespérée de tout arranger…

Et ça débute comme ça : À Marseille, Florence, la petite quarantaine, a une vie bien remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier d’animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes. Mais son monde s’écroule lorsque Lou, sa fille de 16 ans, se suicide. Cette battante n’a pas su prendre la mesure du mal-être de sa fille. Lou est morte. Et Florence ne pourra rien y changer. À moins que… Quand Florence est mise en contact avec l’agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps, elle tient peut-être une seconde chance…

« Plan B » du 17 mai 2021 : les deux premiers épisodes

Épisode 1

Animatrice radio à succès, citoyenne engagée auprès des femmes en difficulté, Florence Morin voit son monde s’écrouler quand Lou, sa fille adolescente, se suicide. Cette battante n’a pas su prendre la mesure du mal-être de son enfant. Dévastée, elle entend parler de Plan B, une agence de voyage qui permet de remonter le temps et de le changer.



"Tu vas où habillée comme ça ?!"

Lou est en pleine crise d'adolescence et la relation avec sa famille se détériore de plus en plus, jusqu'au jour où le drame se produit… Votre nouvelle série #PlanB, demain 21:05 avec @juliedebona

(cc @francebleu) pic.twitter.com/L2M06CHj5N — TF1 (@TF1) May 16, 2021

Épisode 2

Florence est remontée quelques jours avant le suicide de Lou. Cherchant les causes de sa dépression, elle s’attache à libérer sa fille d’une relation toxique avec Enzo, un garçon violent qui l’isole du reste de ses amis et la détruit à petit feu.

« Plan B » débarque ce soir, lundi 17 mai 2021, dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour le replay.

