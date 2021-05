Plus belle la vie : ce soir, Nathan et Sabrina en couple (résumé + vidéo épisode 4291 PBLV du 31 mai 2021)

5 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4291 du lundi 31 mai 2021 – Un joli moment vous attend ce soir pour débuter la semaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Sabrina fait une jolie déclaration à Nathan et ils sont enfin en couple.



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Roland de retour et mourant, Léa remet ça avec Jean-Paul (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4291/h4>

Annonces





Evelyne, qui travaille dans un organisme de lutte contre les dérives sectaires, explique à Babeth et Emilie toutes les étapes d’emprise que Patrick va progressivement traverser. Ce dernier est appelé au commissariat pour l’identification de Thibault Clément. Il reste complétement traumatisé par son agresseur. Emilie a bien compris qu’Olivier est le seul lien avec Patrick et qu’il ne faut pas le rompre. Elle a donc un plan pour se rapprocher du gourou…

Fanny propose un second rendez-vous à Vidal. Elle s’emballe auprès de Barbara à propos de ce date et Vidal entend toute leur conversation. Il s’aperçoit que Fanny a des projets sérieux avec lui. Au resto, il fait tout pour saboter son rendez-vous mais Fanny lui trouve toujours des excuses…

Rochat fait visiter la coloc à un potentiel locataire, et tombe sur Josiane qui poursuit César. Il est catégorique, il faut trouver une solution pour reloger Bahya et Josiane…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4291 du 31 mai

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés