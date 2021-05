« Tandem » du 25 mai 2021 : un double épisode inédit ce soir sur France 3 (final saison 5)

4.5 ( 8 )



« Tandem » du 25 mai 2021. Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont de retour ce soir sur France 3 pour un double épisode inédit de la saison 5 de « Tandem » intitulé « Avant l’oubli ». Rendez-vous également en avant-première puis replay sur France.TV.



Attention il s’agit du final de la saison 5.

« Tandem » du 25 mai 2021 : les deux épisodes de ce soir

Épisode « Avant l’oubli », parties 1 et 2

Sur la plage, Léa est témoin d’une agression et se lance à la poursuite du meurtrier. En arrivant sur la scène de crime, Paul s’étonne de ne pas trouver Léa. Erwan lui fait le topo sur le meurtre de Manon Casal, à proximité on a retrouvé un casque qui ressemble à celui de Léa. Inquiet, Paul tente de nouveau d’appeler Léa… ils entendent la sonnerie de son portable et découvrent la commandante inconsciente. Emmenée à l’hôpital, elle reprend connaissance, elle n’a aucun souvenir de son agression et se croit en 1996, amoureuse de Paul qui vient de lui faire sa demande en mariage. Inès découvre rapidement que Léa et Manon se connaissaient. Pourquoi Manon a-t-elle appelé Léa ? Manon était à la recherche de ses origines cela a-t-il un rapport avec son meurtre ? Léa va-t-elle retrouvé la mémoire pour identifier son agresseur ?

De nouveau en tête des audiences ?

Nouveau succès d’audience mardi dernier pour « Tandem » qui a pris la première place des audiences en réunissant 4.51 millions de fidèles en moyenne pour les deux épisodes soit 20.5 % du public présent devant son poste de télévision.



