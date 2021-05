« The Resident » du 12 mai 2021 : ce soir le final de la saison 3

4 ( 4 )



« The Resident » du 12 mai 2021. Ce soir TF1 vous propose le final de la saison 3 de « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les épisodes « Le souffle court » et « Jouer avec le feu ».



A suivre dès 21h05, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

« The Resident » du 12 mai 2021 : vos deux épisodes de ce soir (final saison 3)

Le souffle court

Sophia, une des ambulancières qui a pris en charge Dawn pour son dernier transfert à l’hôpital, arrive à Chastain. Elle se plaint de diverses douleurs. Cain est averti par Logan qu’elle a sans doute été contaminée par le Candida Auris. Cain fait pression sur Ezra pour qu’il traite la patiente dans le dos de Conrad. Nic s’occupe d’Isaac avec qui elle travaille dans une association d’aide aux sans-abri. Il est atteint de fibrose pulmonaire et a besoin d’une greffe, mais il n’a personne pour l’aider. Quant à Derek, son état empire : il va devoir être placé sous respirateur.



Jouer avec le feu

Tandis qu’une contamination générale au Candida Auris menace l’hôpital Chastain, l’état de Derek, le gendre de Kit, reste très instable. Lorsqu’elle découvre qu’il souffre d’une infection au super-champignon, Kit s’en prend directement au docteur Cain, qu’elle tient pour responsable de la propagation. Mais quand Conrad découvre comment le guérir, Kit et lui réalisent que seul Cain est en mesure de mener cette opération. Nic et Devon s’occupent d’une patiente atteinte d’une infection cérébrale.

Le saviez-vous ?

– Dès mercredi prochain retrouvez l’ultime saison de la série « Esprits criminels ».

Alors fans de Matt Czuchry et ‘Emily VanCamp, soyez au rendez-vous ce soir pour la suite et la fin de la saison 3 de « The Resident » !

