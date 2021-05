« Top Chef » du 12 mai 2021 : recettes et épreuves de ce soir

4.2 ( 5 )



« Top Chef » du 12 mai 2021. C’est déjà bientôt fini pour cette nouvelle saison de TOP CHEF. Et oui ce soir place aux quarts de finale dans le cadre de la 14ème semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels. 4 candidats sont encore en compétition et vont devoir se surpasser afin de se qualifier pour les demi-finales du concours.



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



« Top Chef » du 12 mai 2021 : au programme ce soir

L’épreuve d’Anne-Sophie Pic : la cuisson à l’étuvée

Anne-Sophie Pic est une cheffe de renom. Elle détient le titre de meilleure femme cheffe du monde et est également la femme la plus étoilée avec 8 étoiles à son palmarès. Cheffe ultra créative, elle révolutionne la cuisson à l’étuvée en développant dans sa cuisine un concept, l’imprégnation, qui consiste à imprégner le plat de la saveur du légume ou du fruit dans lequel il est cuit, sans pour autant que celui-ci n’apparaisse dans la recette finale. C’est sur ce thème que la cheffe a décidé de challenger les candidats : ils vont devoir réaliser une recette avec une cuisson à l’étuvée, dans un fruit ou un légume. L’objectif, trouver le bon accord de saveurs et choisir le bon contenant qui devra donner du goût au plat sans pour autant être dégusté. Un challenge culinaire plus exigeant que jamais, que les candidats devront relever avec brio pour espérer gagner un pass leur permettant d’accéder aux demi-finales du concours.

L’épreuve d’Éric Frechon : l’œuf

Éric Frechon est un chef hors normes : 3 étoiles, meilleur ouvrier de France, il est à la tête des cuisines d’un des plus grands palaces parisiens depuis plus de 20 ans. Véritable icône de la gastronomie française, le chef aime marquer les esprits avec des produits simples. C’est pourquoi l’un de ses produits préférés est l’œuf. Pour lui, l’œuf est un terrain d’expression infini pour la créativité. C’est donc sur ce thème de l’œuf, qu’il va lancer un défi aux candidats : lui faire découvrir l’œuf tel qu’il ne l’a jamais mangé, que ce soit par la texture, par le goût ou par une cuisson, l’objectif des candidats est simple : faire découvrir à ce chef 3 étoiles ce produit comme il ne l’a encore jamais vu…



"C’est la seule cheffe française à avoir 8 étoiles au palmarès"

Mercredi #TopChef reçoit une invitée exceptionnelle, @AnneSophiePic 😍🙌

RDV à 21.05 en partenariat avec @KonbiniFr, @RTLFrance et @CuisineAZ pic.twitter.com/WFyIUSnppn — M6 (@M6) May 10, 2021

Ce soir encore un nouvel éliminé ! Alors sera le prochain chef à perdre l’un des siens ?

