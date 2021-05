5 ( 6 )



Annonces





« The Voice » 2021 : les invités de la finale ! C’est samedi soir que se déroulera en direct sur TF1 la grande finale de cette 10ème saison de « The Voice ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Après une demi-finale d’exception, place à la Grande Finale en direct présentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, pour un show spectaculaire qui va clore cette saison en beauté !

Le public a eu les pleins pouvoirs pour désigner les 4 finalistes en choisissant ses talents préférés parmi les équipes de nos coachs : Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny !



Annonces





Pour cette finale, Marghe, Jim Bauer, Mentissa et Cyprien vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes en chantant en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux venus les encourager…

« The Voice » 2021 : les invités de la finale

Seront ainsi présents sur le plateau de l’émission : Louane, Calogero, Grand Corps Malade et London Grammar.

Et dans « THE VOICE, LA SUITE », d’autres artistes viendront également performer sur la scène de « THE VOICE » comme Amir, Indila, Kendji Girac, Soolking et Abi Bernadoth, dernier grand gagnant venu remettre son titre.

Une finale nouvelle formule

A l’issue des prestations de nos 4 finalistes, les téléspectateurs pourront voter et choisir leurs 2 finalistes favoris.

Ces derniers performeront alors une dernière fois sur la scène de « THE VOICE » pour une ultime prestation, encore inédite dans l’histoire du programme ! Ainsi, pour cette dernière ligne droite avant la victoire et pour la première fois sur une finale, les 2 finalistes interpréteront un titre de leur propre composition et confronteront leur univers musical au regard du public.

Choisi uniquement par le public, seul l’un des 2 derniers finalistes sera sacré « THE VOICE » ! Il remportera un contrat chez UNIVERSAL MUSIC et pourra enregistrer son album.

Suivez toute l’actualité de « THE VOICE » sur MYTF1,

ainsi que sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion,

sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice avec des contenus inédits.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés