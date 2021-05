Demain nous appartient du 10 mai : Clémentine a disparu (résumé + vidéo de l’épisode 922 en avance)

4.9 ( 10 )



Annonces





Demain nous appartient du 10 mai 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 922 de DNA – Après avoir découvert la vérité et s’être disputée avec Sacha, ce soir Clémentine a disparu dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, elle a envoyé un message à Solenne pour lui dire qu’elle partait faire le point et depuis elle est injoignable…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Clémentine disparait, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 mai)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 922

Suite aux événements de la semaine passée, la famille Girard doit surmonter une épreuve difficile. Clémentine a disparu. Elle s’est volatilisée. Au Spoon comme au collège, tout le monde s’interroge. Pourquoi est-elle partie sans dire un mot ?



Annonces





De son côté, Flore estime qu’elle a le droit de prendre les choses en main et Sacha la surprend contre toute attente. Aurore se retrouve face à un dilemme. Aurélien a eu une mauvaise note en anglais.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 922 du 10 mai 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés