« The Voice » du 15 mai 2021 : ce soir c’est la finale de la saison 10 avec de nouvelles règles !

« The Voice » du 15 mai 2021. Ce soir évènement sur TF1 avec la grande finale de la saison 10 de « The Voice » ! 4 finalistes, des invités et surtout de nouvelles règles. On fait le point.



Qui sont les 4 finalistes ?

Rappelons tout d’abord les noms des 4 finalistes. Il s’agit de : Marghe, Jim Bauer, Mentissa et Cyprien.

Pour cette finale, ils vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes en chantant en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux venus les encourager…



#TheVoice

Grâce à vous, Jim Bauer s’est qualifié pour la Finale🌟

Samedi, il devra se surpasser💪

Sera-t-il sacré The Voice 2021 ? Son destin est entre vos mains✨

RDV samedi pour la Finale de The Voice présentée par @nikosaliagas accompagné de Karine Ferri sur @TF1 & @MYTF1 ✌️ pic.twitter.com/6g78iSPYgn — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 12, 2021

« The Voice » du 15 mai 2021 : les invités de la finale

Pour accompagner et encourager nos 4 finalistes, seront présents ce soir : Louane, Calogero, Grand Corps Malade et London Grammar.

Et dans « THE VOICE, LA SUITE », d’autres artistes viendront également performer sur la scène de « THE VOICE » comme Amir, Indila, Kendji Girac, Soolking et Abi Bernadoth, dernier grand gagnant venu remettre son titre.

De nouvelles règles

A l’issue des prestations de nos 4 finalistes, les téléspectateurs pourront voter et choisir leurs 2 finalistes favoris.

Ces derniers performeront alors une dernière fois sur la scène de « THE VOICE » pour une ultime prestation, encore inédite dans l’histoire du programme ! Ainsi, pour cette dernière ligne droite avant la victoire et pour la première fois sur une finale, les 2 finalistes interpréteront un titre de leur propre composition et confronteront leur univers musical au regard du public.

Choisi uniquement par le public, seul l’un des 2 derniers finalistes sera sacré « THE VOICE » ! Il remportera un contrat chez UNIVERSAL MUSIC et pourra enregistrer son album.

Alors qui sera sacré « The Voice 2021 » ? Leur destin de l’un des finalistes est entre vos mains. Rendez-vous ce soir dés 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

