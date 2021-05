Un si grand soleil en avance : Clément réconforte Sabine (résumé + vidéo épisode n°650 du 21 mai 2021)

5 ( 7 )



Un si grand soleil du 21 mai en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Sabine est triste et peut compter sur le soutien de son père ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil »… En effet, elle doit maintenant tourner la page de son histoire avec Dimitri.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 4 juin 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 650

Sabine est triste de sa rupture avec Dimitri. Elle se confie à son père, Clément, qui la réconforte. Il pense qu’ils pourraient se retrouver mais Sabine pense qu’il y a déjà eu trop de souffrance et qu’avec Billie qui la déteste, c’est impossible. Elle explique à Clément qu’elle veut désormais passer à autre chose. Dimitri l’appelle et Sabine décide de ne pas décrocher…



Et de son côté, Billie joue l’apaisement vis-à-vis d’Enzo. Parallèlement, les tensions réapparaissent entre Jonathan et Florent à cause de Victor.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 mai

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

