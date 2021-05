Un si grand soleil : l’enquête débute, Jonathan craque pour Eve, ce qui vous attend mardi 11 mai (épisode n°642 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°64é qui sera diffusé le mardi 11 mai, la juge Alphand ouvre une enquête pour meurtre au sujet de Maria.



Yann est chargé de mener l’enquête avec l’aide d’Elise tandis que Becker informe que sa fille a eu une relation avec Dimitri, il ne souhaite donc pas intervenir.

Yann est convaincu que même s’il est le suspect numéro 1, Dimitri n’a pas tué sa femme. Il veut réussir à comprendre ce que Maria fuyait le soir de l’accident de voiture…



De son côté, Florent est toujours aussi méfiant vis à vis de son frère. Il apprend par Claire que Jonathan s’est fait embauché à la paillotte et il n’apprécie pas… Il met également en garde Enzo et Kira contre Jonathan. Et aux Sauvages, Jonathan rencontre Eve. Il tombe sous son charme et questionne Victor pour connaitre ses habitudes…

Rendez-vous mardi 11 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

