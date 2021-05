Un si grand soleil : Sabine revoit Dimitri, Antonin et Mo culpabilisent, ce qui vous attend mercredi 26 mai (épisode n°653 en avance)

4.9 ( 13 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°653 qui sera diffusé le mercredi 26 mai, Sabine va finalement revoir Dimitri…



En effet, alors que c’est toujours très tendu à la maison entre Dimitri et sa fille Billie, il croise Sabine au tribunal afin de signer les derniers procès-verbaux.

Dimitri invite Sabine à boire un verre, elle refuse sèchement en affirmant que leur histoire est terminée. Mais quand Sabine en parle avec Johanna, celle-ci lui conseille de vivre son histoire. Sabine décide alors d’aller chercher Dimitri à la sortie de son travail…



Pendant ce temps là, la police enquête sur la mort de Lila. Manu est parvenu à retracer son parcours grâce aux différents témoignages. Antonin culpabilise de ne pas être intervenu, tout comme Mo, qui va à son tour témoigner au commissariat. Lucille doit écrire un article sur cette affaire et elle apprend par Akim que Maryline est le témoin numéro 1.

Et David s’intéresse tout particulièrement à la disparition de Lila… Il attire à l’attention de Claire et le soir, il s’apprête à appeler la police avant de se raviser…

Rendez-vous mercredi 26 mai à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

