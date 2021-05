Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 juin 2021

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 11 juin 2021 – Le week-end se termine et comme chaque dimanche soir, on propose aux fans de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que ça va encore chauffer entre Florent et son frère, Jonathan. Entre ces deux là, rien ne va plus et ils semblent irréconciliables. Et Kira choisit son camps…

De son côté, Julien essaie de renouer avec son fils. Mais c’est compliqué tandis que Johanna fait des projets d’avenir.



Quant à Ludo, sa nouvelle vie n’est pas de tout repos !

Lundi 7 juin 2021, épisode 661 : Tandis que Jonathan veut profiter de la vie sans limite, Anissa a du mal à encaisser une réaction à laquelle elle ne s’attendait pas. De son côté, Laetitia est étrangement cool avec sa fille, qui ne s’en plaint pas.

Mardi 8 juin 2021, épisode 662 : Tandis que Camille ne se prive pas de taquiner sa mère, Yasmine est la meilleure pour remonter le moral. Quant à Antonin, parviendra-t-il enfin à regarder les choses en face ?

Mercredi 9 juin 2021, épisode 663 : Alors que Julien cherche par tous les moyens à se rapprocher de son fils, Johanna a des projets pour l’avenir qui lui tiennent à cœur. Pendant ce temps, Laetitia finira-t-elle par avoir la puce à l’oreille ?

Jeudi 10 juin 2021, épisode 664 : Alors que Julien tente de recoller les morceaux et ressent le besoin de se confier, Kira semble avoir choisi son camp. De son côté, Jonathan reprendra-t-il le contrôle de la situation ?

Vendredi 11 juin 2021, épisode 665 : Tandis que Laetitia s’inquiète des risques qu’elle encourt, Ludo vit une mésaventure qu’il n’est pas près d’oublier. Pendant ce temps, les tensions entre Florent et son frère sont-elles irrémédiables ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil, Fabrice Deville : “le frère de Florent est paumé” (interview)

