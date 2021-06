« Astrid et Raphaëlle » du 11 juin 2021 : fin de saison ce soir avec les deux derniers épisodes

4.6 ( 9 )



« Astrid et Raphaëlle » du 11 juin 2021. Suite et fin de la saison 2 de votre série policière « Astrid et Raphaëlle » ce soir dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV



« Astrid et Raphaëlle » du 11 juin 2021 : les deux épisodes inédits de ce soir

Episode 7 – Le livre

Un homme fait une crise de délire après avoir été drogué et se défenestre lors d’une vente aux enchères. Astrid et Raphaëlle se mettent sur la piste d’un précieux manuscrit suscitant les convoitises les plus folles…

Episode 8 – En garde à vue

Prise d’otage à la doc’ : une femme accusé d’avoir tué son parrain des alcooliques anonymes veut absolument prouver son innocence. Astrid, à l’intérieur, et Raphaëlle, à l’extérieur, vont tout faire pour l’aider.

Audience : de belles performances

La semaine dernière Sara Mortensen et Lola Dewaere ont fait mieux que résister à la finale Koh-Lanta. Verdict : 5 millions de personnes pour les deux épisodes inédits, soit 22 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.



