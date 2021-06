Un si grand soleil : Laetitia prête à parler à Victor, Ludo trahi, ce qui vous attend vendredi 11 juin (épisode n°665 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez êtes curieux de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°665 qui sera diffusé le vendredi 11 juin, Laetitia va contacter Johanna pour savoir les risques encourus si Jonathan venait à parler et l’accuser…



Johanna lui explique qu’elle risque 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende pour faux et usage de faux. Elle risque également d’être virée pour faute grave…

Malgré tout, en fin de journée, Laetitia se rend aux Sauvages avec l’intention de parler à Victor.



De son côté, Jonathan essaie un ultime rapprochement avec Florent, en vain. Il essaie ensuite de convaincre Eve de lui prêter de l’argent, mais elle refuse.

Quant à Ludo, il se sent trahi en découvrant que Lucille s’est inspiré de lui pour rédiger une chronique tout l’été intitulée « Le journal intime d’un escort boy ». Tout le monde dévore sa chronique à la coloc et Ludo le prend mal. Il reproche à Lucille d’avoir fait ça dans son dos… Mais plus tard dans la journée, Ludo a besoin de Lucille. Il se retrouve attaché à un lit dans une chambre d’hôtel et l’appelle à l’aide… Lucille lui propose alors un marché : elle le détache mais il devra lui raconter ses « expériences » pour ses prochains articles ! Ludo n’a pas d’autre choix que d’accepter.

Rendez-vous vendredi 11 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

