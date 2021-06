Audiences TV prime 3 juin 2021 : « Luther » faible leader (TF1), « Chernobyl » confirme (M6,) succès pour « Les Visiteurs » (TMC)

4.9 ( 10 )



Audiences TV prime 3 juin 2021. Hier soir TF1 a conservé le leadership mais sans vraiment briller avec sa série « Luther ». Les deux épisodes se sont contentés de 3.42 millions de fidèles en moyenne soit 17.1% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 3 juin 2021 : autres chaînes

Succès confirmé pour M6 et sa mini-série « Chernobyl ». Les deux premiers épisodes ont réuni 3.15 millions de personnes pour 16.4% de part de marché. Notez la force du premier épisode suivi par 3.48 millions de téléspectateurs et une place de leader sur le public jeune et féminin avec par exemple 28% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 35% auprès des 15-34 ans.

.@M6 #Audiences #Chernobyl 🏆M6 est LARGE LEADER 4+ / FRDA-50 / -50 ans 18% auprès des 4+

28% auprès des FRDA-50

27% auprès des -50 ans

35% auprès des 15-34 ans

— M6Pro (@M6pro) June 4, 2021



Sur France 2, les reportages du magazine « Envoyé Spécial » n’ont pas affolé les courbes. Hier soir à peine 1.86 million de Français ont répondu à l’appel soit 8.9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

En ces temps un brin moroses, nouveau succès d’audience pour « Les Visiteurs » sur TMC. Jean Reno et Christian Clavier ont encore amusé aux éclats 1.36 million de téléspectateurs (7% de PDA).

Flop pour France 3 et une énième rediffusion du film « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg. Porté par Tom Hanks, il n’a été vu ou ou revu que par 1.29 million de cinéphiles (7.2% de pda)

France 5 était également au dessus du million avec son documentaire inédit « Baie de Naples, la colère des volcans ». Il a convaincu 1.18 million d’amateurs de phénomènes extrêmes (5.3% de pda)

