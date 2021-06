« Barbecue » avec Franck Dubosc et Florence Foresti : en mode rediffusion ce soir sur TF1 (dimanche 27 juin 2021)

4.3 ( 6 )

« Barbecue » avec Franck Dubosc et Florence Foresti est encore en mode rediffusion ce soir sur TF1. Dans cette comédie d’Eric Lavaine, ils sont notamment entourés de Jérôme Commandeur, Guillaume de Tonquédec ou bien encore Lambert Wilson.



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en streaming gratuit via MYTF1, fonction direct.

« Barbecue » avec Franck Dubosc et Florence Foresti : l’histoire

L’histoire : Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va devoir « faire attention ». Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu’il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…



Annonces





Le saviez-vous ?

Lors de sa dernière diffusion sur TF1, c’était en 2019, le film a réuni 4.77 millions de téléspectateurs pour 31% de part de marché sur l’ensemble du public et 26% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats. La chaîne était leader des audiences

Vidéo

« Barbecue » avec Franck Dubosc et Florence Foresti

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés