EXCLU Plus belle la vie : Jacob échappe encore à la police, Camille s’en va, Cissé retrouve Ariane (infos PBLV)

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 16 juillet Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que Jacob va encore une fois réussir à échapper à la police !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, toujours couvert par Camille, Jacob se réveille à l’hôpital sous une nouvelle identité. Il donne un suspect aux policiers : Michel Augier, un client de l’hôtel pas net. Jacob explique être allé fouiller dans sa chambre et s’est fait capturer.



De son côté, Cissé a réussi à retrouver Ariane, qu’il a entendu hurler derrière un mur. Il est intervenu à temps pour la sauver et ému de la retrouver vivante, il la prend dans ses bras en attendant les secours… Interpole finit par retrouver la trace de Michel Augier à Bangkok mais très vite, il a disparu en Thaïlande. L’enquête est donc bouclée ! Cissé invite Ariane à dîner mais elle refuse…

Quant à Camille, elle ne sera pas poursuivie car elle est une victime dans cette affaire selon la police. Elle partira à Nice avec sa mère. Emma est désespérée par le départ de sa sœur en qui elle doute désormais. Franck pense que la séparation avec Camille sera bénéfique pour Emma qui va pouvoir se recentrer sur Mathis.

De retour, François continue de semer la zizanie au Mistral. Il annonce à Thomas qu’il est déshérité ! Et Sophie découvre le vrai visage de François qui affirme que le bar du Mistral lui appartient.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 28 juin sur France 3

Jacob confirme à Camille que c’est bien lui qui est derrière tous ces meurtres. Enzo lui avait volé son portable, Sabine l’avait humilié à Pole emploi et Serge Bonnet l’avait agressé sexuellement. Ils méritaient tous de mourir selon Jacob et Camille s’en veut d’être la cause de toutes ces morts horribles. Au commissariat, Ariane interroge Robin et tout semble l’accuser. Cissé reprend le relais en salle d’interrogatoire et Robin le reconnait. Cissé révèle qu’il est son père…

Le groupe accoste sur une plage. Céline forme des binômes et se met avec Vidal. Bilal est avec Rochat et joue le caïd pour se débarrasser de lui. Laetitia raconte à Fanny qu’elle fait cette croisière pour prendre du recul et lui avoue qu’il y a un autre homme dans sa vie mais c’est de l’histoire ancienne…

Léa se sent relégué au second plan. Dans sa famille, on arrive toujours à lui voler la vedette. Elle est frustrée de ne pas être écoutée par Babeth…

