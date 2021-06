Demain nous appartient du 16 juin : la police a un suspect (résumé + vidéo de l’épisode 949 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 16 juin 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 949 de DNA – La police interroge un suspect ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Noa Josse est soupçonné d’avoir tué Julie Laval…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 949

Suspecté d’avoir tué Julie Laval, Noa Josse doit se plier à l’interrogatoire de Karim. Face au capitaine, le jeune homme clame son innocence et affirme avoir un alibi.



A Frontignan, Sacha se renseigne sur l’enquête en cours alors que Garance tente de monter Juliette contre Sacha, mais cette dernière s’obstine à soutenir son compagnon. Pendant ce temps, la police découvre qu’un second cadavre pourrait avoir été jeté dans l’étang de Thau… Et Timothée a un plan pour rejoindre son père en prison. Maud et Betty veulent toutes les deux se produire au Spoon pour la fête de la musique.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 949 du 16 juin 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

