Plus belle la vie : ce soir, un personnage est de retour (résumé + vidéo épisode 4302 PBLV du 16 juin 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4302 du mercredi 16 juin 2021 – C’est un personnage phare qui va faire son grand retour au Mistral ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Roland revient sur la place du Mistral et est accueillie par Fanny, qui ne le connait pas et lui propose de s’installer à une table au Marci…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : découvrez l’identité du tueur en série ! (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4302

Cissé a devancé Ariane en se confiant à Revel. Il lui raconte qu’il a bien connu Sabine et puisqu’elle était son premier amour. Revel apprécie l’honnêteté de Cissé mais Ariane veut quand même l’interroger officiellement. Elle tente de faire craquer Cissé en le provoquant mais il jure qu’il n’a pas tué Sabine. De son côté, Emma est fragilisée par le retour de sa mère, elle est sur les nerfs au téléphone avec Baptiste. Ce dernier est parti rejoindre Thérèse qui a des ennuis…



Annonces





Roland fait son grand retour au Mistral et vient déjeuner au Marci, accueilli par Fanny qui ne le connait pas encore. Barbara lui tombe dans les bras et ensemble se mettent à élaborer des plats dans les cuisines du Marci. Thomas hallucine de voir ça, il ne peut pardonner à son père et Roland quitte le Marci…

Léa continue de se noyer dans ses contradictions auprès d’Emilie. L’histoire se répète quand elle voit Boher à l’hôpital et ne peut s’empêcher de l’embrasser fougueusement…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4302 du 16 juin

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés