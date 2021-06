Plus belle la vie : deux acteurs sur le départ, un personnage phare va mourir cet été !

4.9 ( 9 )



Infos Plus belle la vie, acteurs et personnages PBLV – Mauvaise nouvelle pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, deux acteur phares du feuilleton quotidien seraient sur le départ !



Il s’agit Joakim Latzko (Gabriel Riva) et Charles Schneider (Claude Rochat).



Selon un compte Twitter sur la série, le personnage de Claude Rochat va mourir à l’issue de la saga de l’été sur le naufrage (voir notre article). L’acteur n’aurait pas voulu ce départ, qui est un choix des scénaristes de « Plus belle la vie ».

Quant à Gabriel, le mari de Thomas devrait quitter le Mistral d’ici la fin de l’été. Cette fois, il s’agirait de la volonté de Joakim Latzko de quitter la série après 10 ans dans la peau de Gabriel Riva.



Deux départs qui ne devraient pas réjouir les fans de « Plus belle la vie ».

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Babeth est enceinte, Cissé a un fils (infos PBLV)

