« Dirty John » du mardi 8 juin 2021 : ce soir 3 épisodes inédits sur TF1

« Dirty John » du mardi 8 juin 2021. Ce soir sur TF1 suite de la saison 1 de la série évènement « Dirty John ». Adaptée d’une histoire vraie, elle suit le parcours de John Meehan, un escroc qui a harcelé et menacé de nombreuses femmes en Amérique entre les années 80 et 2010.



Ce soir 3 nouveaux épisodes inédits dès 21h05 sur la chaîne puis en streaming vidéo et replay sur MYTF1.

« Dirty John » : piqûre de rappel

Bref rappel de l’histoire de votre série…

Debra Newell, femme accomplie, décoratrice d’intérieure aisée et mère de trois grands enfants, a tout pour être heureuse… à une exception près : elle a toujours été plus ou moins malheureuse en amour. Après plusieurs divorces, elle s’inscrit sur une application de rencontres et enchaîne les rendez-vous sans lendemain jusqu’au jour où John Meehan entre dans sa vie.



Si elle tombe immédiatement sous son charme, elle va découvrir que John est un psychopathe manipulateur, qui va faire de sa vie un véritable enfer…

« Dirty John » du mardi 8 juin 2021 : les 3 épisodes de ce soir

Ce soir les épisodes « La grenade » dès 21h05, « Le Seigneur grand exécuteur » dès 21h55 et « Une chaussure » dès 22h55

La grenade

Debra confronte John. Le passé d’Arlane est révélé…

Le Seigneur grand exécuteur

John fait des efforts pour Debra. Terra apprend le passé de John.

Une chaussure

La rencontre de Debra et John avec un avocat fait grand bruit. Dans le passé, un policier tenace se rapproche de John grâce à l’aide de la première madame Meehan.

Audience : débuts mitigés

Cette série a passionné les Etats-Unis. En France cela a été plus compliqué. La semaine dernière les deux premiers épisodes n’ont convaincu que 2.29 millions de curieux pour 11% de part de marché.

Qu’en sera t-il cette semaine alors que M6 diffusera à la même heure le match de football France/Bulgarie ?

