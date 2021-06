« France / Bulgarie » : suivez le match en direct, live et streaming ce soir sur M6 (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

« France / Bulgarie » c’est du foot et c’est ce soir en direct sur M6 et 6PLAY. C’est le dernier match préparatoire de l’équipe de France avant l’UEFA Euro 2020 qui démarre vendredi.Un match amical certes mais très important pour faire le plein de confiance et faire les derniers réglages tactiques avant cette compétition tant attendue.



Annonces



Annonces



Annonces





« France / Bulgarie » en direct, live et streaming : score en temps réel

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 21h00.

Xavier Domergue et Robert Pirès prendront l’antenne pour commenter en direct cette rencontre événement. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fera vivre le match sur le bord du terrain avec les premières réactions des joueurs et du sélectionneur, Didier Deschamps.

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur 6PLAY (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.



Annonces





La rencontre sera suivie à 23.00 de résumés et interviews exclusives.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de 6PLAY/M6 (Buts, replay, extraits meilleurs moments, etc…)

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> France

>>> Bulgarie

Et après ?

Le coup d’envoi de cet EURO 2020 c’est pour vendredi soir sur TF1. Mais les Bleus ne débuteront la compétition que mardi prochain, le 15 juin 2021, face à un adversaire de taille : l’Allemagne.

En attendant, les Bleus vont-ils s’imposer ce soir face à la Bulgarie au Stade de France ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés