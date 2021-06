« Affaire conclue » du 8 juin 2021 : ce soir 19 acheteurs dans « Le Grand Défi » sur France 2

4.9 ( 8 )



« Affaire conclue » du 8 juin 2021. Nouveau prime pour les équipes d’« Affaire Conclue » ce soir sur France 2. Un numéro spécial à bien des égards. Non seulement il se déroulera au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget mais c’est une nouvelle formule inédite qui nous sera proposée. Et dans le cadre de ce renouveau, notez que pas moins de 19 acheteurs tenteront de une « Affaire conclue ».



« Affaire conclue » du 8 juin 2021 : ce soir le prime : « Le Grand Défi »

Quel est le point commun entre un avion, un album original de Tintin, une combinaison spatiale et des objets dignes des plus grands musées ?

Tous ces objets d’exception seront expertisés par nos commissaires-priseurs : Patricia Casini-Vitalis, Harold Hessel, Enora Alix, Marie Renoir et vendus après des enchères passionnées lors d’un prime exceptionnel d’Affaire Conclue au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, le 8 juin 2021 sur France 2.

Alors que le monde à les yeux rivés sur Mars, la Lune, l’ISS et Thomas Pesquet. Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget est une pépite pour qui rêve de voyage. C’est sur le tarmac au milieu de dizaine d’avions que Sophie Davant et l’équipe d’Affaire Conclue ont posé leurs valises ! Et au milieu de ces géants de fers, ils ont vu grand ! Voir même très grand ! Nouveau dispositif pour une bataille d’enchères encore jamais vue dans Affaire Conclue: Ce n’est pas 7 acheteurs qui se battront pour remporter les enchères mais 19 !



12 nouveaux acheteurs présents juste pour l’émission (amateurs, passionnés, spécialisés dans un type d’objet ou un courant artistique) affronteront nos 7 acheteur.se.s : Caroline Margeridon, Damien Tison, Diane Chatelet, François-Xavier Renou, Anne-Catherine Verwaerde, Paul Azzopardi, Stéphane Vanhandenhoven.

Chacun des 12 nouveaux marchands pourra surenchérir et se mesurer à nos acheteurs, afin d’acquérir les objets présentés. C’est donc plus d’opportunités pour nos vendeurs mais aussi plus de compétitions pour nos acheteurs !

Et les enchères vont prendre leur envol pour atteindre des résultats de

ventes stratosphériques !

Alors Quels objets vont faire tomber les records de prix d’Affaire conclue ? Quelles sommes phénoménales vont atteindre ces objets ? Parmi les 19 acheteurs de ce soir qui remportera ces ventes ?

Pour obtenir la réponse à toutes ces questions, rendez-vous comme toujours dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV

Et juste après…

Et juste derrière ce prime exceptionnel, Sophie et Harold ont voulu comprendre un autre monde : celui des collectionneurs. Ces personnes qui ne cherchent surtout pas à vendre mais plutôt à accumuler : le principe même d’une collection.

Et en France plus de 39% de la population collectionne. Sophie et Harold partent dans toute la France, à la rencontre de collectionneurs d’exception.

Inattendu, étonnant, époustouflant, du jouet à l’objet d’art, nous allons découvrir ensemble le monde des collectionneurs avec:

– des collectionneurs de la manufacture vieillard (plus de 10000 pièces chez eux)

– un collectionneur de père noël : plus de 3000 pièces

– le château Champ de bataille avec Jacques Garcia, l’architecte.

