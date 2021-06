5 ( 4 )



Annonces





« Domino Challenge » dès le 24 juin 2021 sur M6. Depuis plusieurs jours TF1 diffuse la bande-annonce d’une prochaine émission autour des dominos. Mais c’est finalement M6 qui dégaîne en premier avec l’annonce de son nouveau programme « Domino Challenge ». Grande première le jeudi 24 juin 2021 avec Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia à la présentation.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Domino Challenge » : présentation

Plus d’infos à venir…

#DominoChallenge, le plus hypnotique et addictif des divertissements familiaux débarque sur M6 et sur 6PLAY pour le replay à compter du jeudi 24 juin 2021.

Noter cet article

Annonces



Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés