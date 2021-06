« Fort Boyard » saison 32 : dès le samedi 19 jun 2021 sur France 2

5 ( 6 )



Annonces





« Fort Boyard » saison 32, c’est dès le samedi 19 jun 2021 sur France 2 et France.TV. Et oui l’été approche et les grilles de programmes des différentes chaînes commencent à se dessiner pour cette période estivale.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Toujours guidés par Olivier Minne dans les couloirs de Fort Boyard, les invités vont tenter cette encore de remporter le plus de gains possible pour des associations qui leur tiennent à coeur.

« Fort Boyard » saison 32

Bientôt plus d’infos à venir…

Prêts pour de nouvelles aventures ? Vivez l’expérience « Fort Boyard » dès le samedi 19 juin 2021 dès 21h05 sur France 2. « Toujours plus loin, Toujours plus haut, Toujours plus fort ! »



Annonces





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés