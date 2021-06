« Euro 2020 » du 12 juin : Quels matchs ? À quelle heure et sur quelles chaînes ?

4.7 ( 15 )



« Euro 2020 » du 12 juin 2021. Que diriez-vous de jeter un oeil sur le calendrier des matchs de cet Euro 2020 de football ? Quels matchs sont au programme de cette seconde journée ? À quelle heure et sur quelle(s) chaînes seront-ils diffusés ? Comment suivre les matchs en live et en streaming ? Où et comment suivre le score des matchs en temps réel ? On vous dit tout.



« Euro 2020 » du 12 juin 2021 : les matchs du jour

Groupe A : Pays de Galles – Suisse (15 heures, Bakou)

Groupe B : Danemark – Finlande (18 heures, Copenhague)

Groupe B : Belgique – Russie (21 heures, Saint-Pétersbourg)

Sur quelles chaînes ?

– Pays de Galles – Suisse sur Bein1 et/ou en streaming sur Mycanal (service réservé aux abonnés)

– Danemark – Finlande (18 heures, Copenhague) Bein1 et/ou en streaming sur Mycanal (service réservé aux abonnés)



– Belgique – Russie (21 heures, Saint-Pétersbourg) sur M6 et Bein1 et en streaming sur 6PLAY.

Live score, score en temps réel

Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas regarder les matchs, notez qu’un live score vous est proposé pour chaque rencontre sur Match en direct.

– Pays de Galles – Suisse en cliquant ICI

– Danemark – Finlande en cliquant ICI

– Belgique – Russie en cliquant ICI

L’Euro 2020 se poursuit en ce samedi 12 juin 2021. Alors quelles équipes vont se démarquer après la très belle victoire de l’Italie hier soir face à la Turquie par 3 buts à 0 ?

Et la France dans tout ça ?

Quant aux supporters de l’équipe de France, ils devront attendre mardi pour voir le premier match des Bleus face à l’Allemagne. Notez que ce match sera diffusé sur M6 à partir de 20h50.

