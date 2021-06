5 ( 5 )



« Good Singers » revient en 2ème saison dès le 16 juillet 2021. Vous vous souvenez de « Good Singers », le jeu d’enquête musical présenté par Jarry ? Et bien il revient à compter du 16 juillet 2021 pour une nouvelle saison inédite.



« Good Singers » : c’est quoi déjà?

Adapté du format turc Is that really your Voice ?, distribué par Global Agency, Good singers, A vous de trouver les bons chanteurs est un jeu d’enquête musical dans lequel des chanteurs anonymes très talentueux et d’autres beaucoup moins, devront être identifiés par des « profilers »

Pour cette deuxième saison, Jarry, célèbre et perspicace enquêteur de « Mask Singer », va de nouveau endosser avec humour et malice, le rôle d’animateur et vous proposer de mener de nouvelles enquêtes inédites avec « GOOD SINGERS, à vous de trouver les bons chanteurs ».



Jeu d’enquête musical par excellence, des chanteurs anonymes très talentueux et d’autres beaucoup moins, devront être identifiés par des « profilers ». Au cours de la soirée, ils révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse.

Deux équipes de célébrités tenteront de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec succès à une seule et unique question : QUI SONT LES BONS CHANTEURS ?

Les invités du 16 juillet 2021

Louane fera équipe avec Keen’V et Titoff tandis que Jérémy Frerot sera avec Laëtitia Milot et Cartman.

Sur scène et face à nos « profilers » toujours prêts à en découdre, découvrez 12 individus aux styles et profils bien différents ! Parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement… Mais aussi des voix très approximatives… !

Les deux équipes s’affrontent au cours de plusieurs manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres pour accumuler des indices et réussir à identifier les bons chanteurs comme par exemple la conversation secrète ou encore la performance en ombre chinoise…

L’argent récolté au fur et à mesure des manches sera reversé à une association caritative : à chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association qu’elle défend ! En revanche, si l’équipe se trompe et désigne un « mauvais » chanteur, c’est l’équipe adverse qui remporte la mise.

Quoiqu’il arrive et quoiqu’il se passe, tous, y compris Jarry, vont devoir se méfier car … les apparences peuvent être très trompeuses !

Quelle équipe parviendra à identifier le plus de « bons » chanteurs et à accumuler le plus de gain pour son association ?

Et vous, êtes-vous prêts à jouer également ? Venez mener l’enquête en famille !

« Good Singers » revient réenchanter vos soirées estivales. Rendez-vous pour la première le vendredi 16 juillet 2021 dès 21h05 sur TF1 ou sur MYTF1 pour les vidéos et le replay.

