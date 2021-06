« Harcelés » : l’histoire du téléfilm de M6 ce soir avec Claire Keim et Bruno Salomone (lundi 14 juin 2021)

4.6 ( 9 )



« Harcelés » avec Claire KEIM et Bruno SALOMONE c’est ce soir, lundi 14 juin 2021, sur M6 dès 21h05 ou en streaming puis replay sur 6PLAY.



« Harcelés » : l’histoire

Une famille, comme tant d’autres, va voir son quotidien bouleversé par des cybers attaques en rafales. La famille Vallorca survivra-t-elle aux révélations successives qui dévoileront leurs secrets les plus intimes ? En tentant de démasquer celui qui se cache derrière ces intrusions, Isabelle et Éric vont devoir être plus solides que jamais, et redoubler d’efforts quand leur fils Hugo se retrouvera en danger de mort…

Casting complet : interprètes et personnages

Claire KEIM (Isabelle Pradier)

Bruno SALOMONE (Éric Vallorca)

Louka MINNELLA (Hugo Vallorca)

Nacima BEKHTAOUI (Raïssa Zaky)

Carole WEYERS (Anne Valdek)

Nicolas GRANDHOMME (Florian Valdek)

Karim BARRAS (Samy Chayal)

Lorette NYSSEN (Justine Valdek)

La bande-annonce

En attendant de découvrir votre téléfilm, en voici la bande-annonce…



"On vous en veut personnellement"

Le bonheur ne tient qu'à un fil… ou plutôt, à un écran. 🖥️

📅 #Harcelés, avec @claire_keim et Bruno Salomone, lundi à 21.05 pic.twitter.com/ea7mjUA8na — M6 (@M6) June 8, 2021

Et vous ? Comment réagiriez-vous si vous étiez insidieusement attaqué(e) sur vos téléphone, tablette et ordinateur ? Que feriez-vous si vous étiez harcelé(e) sur vos réseaux sociaux avec une efficacité redoutable ? Si vous et vos proches receviez de faux messages, si on usurpait votre identité, si vos photos intimes étaient dévoilées…? Que feriez-vous si les fausses accusations dont vous étiez victime risquaient de vous faire perdre votre job ? Votre vie serait mise à nu et vous ne pourriez rien faire…

