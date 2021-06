« Hawaii 5-0 » du 5 juin 2021 : ce soir, une série de meurtres pas comme les autres (épisode  » He kohu puahiohio i ka ho’olele i ka lepo i luna »)

5 ( 2 )



« Hawaii 5-0 » du 5 juin 2021. Ce soir encore, et comme chaque samedi soir, le commandant Steven Mcgarrett et son équipe vous donnent rendez-vous sur M6 pour la suite de la saison 10 de « Hawaii 5-0 ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay sur 6PLAY.



Et ce soir l’équipe du « Hawaii 5-0 » va enquêter sur une série de meurtres reproduisant ceux d’une intrigue, écrite par une célèbre romancière.

« Hawaii 5-0 » du 5 juin 2021 : ce soir l’épisode inédit « He kohu puahiohio i ka ho’olele i ka lepo i luna »

Saison 10 – épisode 17 : He kohu puahiohio i ka ho’olele i ka lepo i luna

En visite pour participer à un salon du livre, l’espion reconverti dans l’écriture Harry Langford va avoir besoin de l’aide du 5-0. Par ailleurs, l’équipe enquête sur une série de meurtres reproduisant ceux d’une intrigue jamais publiée, écrite par une célèbre romancière au siècle dernier…



"Il faut qu'on lui mette la main dessus, et vite" 🧐📖

Cet épisode sera suivi dès 21H50 de 5 épisodes en rediffusion :

– Saison 8 – épisode 14 : Na keiki a Kalaihaohia

– Saison 8 – épisode 15 : He Puko’a Kani ‘Aina

– Saison 6 – épisode 19 : Malama ka Po’e

– Saison 6 – épisode 20 : Ka Haunaele

– Saison 3 – épisode 3 : Lana I Ka Moana

Menez l’enquête avec les équipes de « Hawaii 5-0 » ce soir sur M6.

