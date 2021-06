Ici tout commence spoiler : Laetitia se venge de Vincent et Alice (VIDEO)

4.4 ( 36 )



Annonces





Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Vincent va finalement se remettre avec Alice, Laetitia n’a pas dit son dernier mot dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Laetitia va se venger de Vincent en manipulant Alice…



Annonces



Annonces

L’occasion pour Laetitia de discréditer Vincent aux yeux d’Alice.



Annonces



Annonces



Annonces





La vengeance est un plat qui se mange froid… Laetitia a un plan pour plomber les retrouvailles de Vincent et d’Alice. Alors que Laetitia est allée chez Vincent et s’est présentée nue devant Vincent et Alice, celle-ci lui explique que Vincent a affirmé qu’il avait quitté Laetitia.

Laetitia affirme que c’est faux et explique que ce n’est pas la première fois qu’il est malhonnête. Elle lui parle de son aventure avec Claire, l’une des profs de Célia, et affirme qu’il couchait avec elle alors qu’ils étaient ensemble ! Alice semble la croire…



Annonces





Ici tout commence spoiler Laetitia manipule Alice pour se venger de Vincent

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 36 Aucune note

Liens sponsorisés