« Le grand quiz » : le nouveau jeu de TF1 débarque le 23 juillet avec Hélène Mannarino

4.9 ( 16 )



Annonces





« Le grand quiz » c’est le nouveau jeu de TF1 qui sera diffusé pour la première fois le vendredi 23 juillet 2021 dès 21h05. À sa tête Hélène Mannarino.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Toutes générations confondues, venez jouer, réviser, apprendre mais surtout rire & vous divertir avec « Le grand quiz ».

4 manches de 10 questions pour faire ses preuves, tout comprendre & tout savoir…

« Le grand quiz » : comment ça marche ?

Avec ce nouveau jeu, TF1 vous propose de vous tester en famille et dans la bonne humeur !



Annonces





En plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 groupes d’âge. Chaque catégorie sera représentée par deux invités qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations !

– les 18 – 34 ans,

– les 35 – 49 ans,

– et les 50 ans et plus.

Au cours de cette grande soirée, 4 manches de 10 questions pour faire ses preuves, tout comprendre et tout savoir ! Certaines questions seront illustrées et/ou corrigées par des photos ou des extraits vidéos humoristiques afin d’apprendre en s’amusant !

Alors si ça vous tente, soyez au rendez-vous du « grand quiz » le vendredi 23 juillet 2021 sur TF1 et MYTF1.Fr

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

Liens sponsorisés