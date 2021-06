« Les 12 coups de midi » : c’est quoi le nouvel indice ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Le rêve de Bruno…

5 ( 4 )

« Les 12 coups de midi » : un nouvel indice se dessine sur l’étoile mystérieuse du jeu quotidien de TF1 «Les 12 coups de midi » ! Mais comme on n’y voit pas grand chose pour l’instant, vous vous demandez sûrement de quoi il s’agit. Et bien selon ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il s’agirait d’un cygne. Regardez bien en bas et à droite de l’image que nous avons capté pour vous… Et cela semble effectivement correspondre.



« Les 12 coups de midi » : un nouvel indice, mais…

Mais ce nouvel indice n’aide pas grand monde, notamment Bruno qui, toujours maître de midi, part un peu dans tous les sens.

Rappelons que les indices actuels sont les suivants : la place du Palais Bourbon à Paris , un canapé situé en bas et gauche de l’image, un cygne.

Avec ça… Aujourd’hui Bruno a proposé le nom de Soprano. Sans succès.



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

À ce jour personne ne semble en mesure de répondre à cette question « Qui se cache derrière l’étoile de midi ». Certes il y a bien quelques noms qui circulent mais rien de très concret et surtout de très sérieux.

La seule chose dont on soit sûr c’est qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Gérard Darmon, Dave, Valérie Lemercier, Tom Cruise, ZAZ, Issa Doumbia, Tom Selleck, Russell Crowe, Christian Clavier,José Dayan, Joaquin Phoenix, Valérie Bègue, Manu Payet, Bob Dylan, Leonardo DiCaprio, Marc-Olivier Fogiel, Elsa Esnoult, Tal, Carlos, Mélanie Thierry, Jodie Foster, Robert de Niro, Soprano.



Bruno veut réaliser un rêve avec ses gains

Alors que Bruno affiche aujourd’hui une cagnotte de 650 424 €, il peut bien sûr se permettre de réaliser quelques rêves. Et parmi ces rêves, il souhaite partir en Floride avec son cousin. Il a déjà les billets d’avion et envisage même d’assister au décollage d’une fusée. L’une d’entre-elle devrait d’ailleurs décoller lors du séjour qu’il a réservé pour la période d’Halloween. Enfin à moins qu’il ne soit toujours pas éliminé à ce moment-là…

Retrouvez « Les Douze coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Alors Bruno va t-il décrocher une 7ème étoile mystérieuse ? De nouveaux indices vont-ils enfin faire leur apparition ?

