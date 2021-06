« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 18 juin 2021 : vos épisodes de ce soir

4.4 ( 8 )

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 18 juin 2021. Ce soir à la télé, les fans de la série « Petits meurtres d’Agatha Christie » seront aux anges. Trois épisodes seront en effet rediffusés dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming et replay sur France.TV.



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 18 juin 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Pourquoi pas Martin »

Alors qu’Avril se promène sur une falaise, un inconnu fait une chute mortelle et meurt dans ses bras. Elle trouve dans sa poche la photo d’une très belle femme. Accident banal ou assassinat ? Peu après, Avril échappe à une tentative de meurtre ! Le commissaire Laurence enquête : qui était cet homme ? Et cette femme mystérieuse sur la photo ? Un jeu de pistes qui ne semble mener qu’à des impasses. Nos deux héros vont risquer leur vie pour résoudre ce mystère.

L’étrange enlèvement du petit Bruno

Le jeune Bruno, fils d’Eloïse Zennefort, une célèbre romancière, et de son mari Hadrien, est menacé d’enlèvement. Malgré l’impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le commissaire Laurence, chargé de surveiller l’enfant, Bruno est kidnappé au nez et à la barbe des agents. Une demande de rançon ne tarde pas à être envoyée aux parents. Elle est signée Greg Atlas, le nom d’un des héros des romans d’Eloïse Zennefort. Le ravisseur semble bien décidé à jouer avec les nerfs de Laurence. Le jeu s’avère dangereux. Parallèlement, ce dernier est de plus en plus amoureux de la troublante E. Maillol, médecin légiste…

Am Stram Gram

Une dame âgée, bienfaitrice de l’humanité, qui a créé plusieurs orphelinats et adopté jadis cinq enfants, est retrouvée morte, assassinée. C’est la consternation générale, aussi bien dans son entourage que dans la ville où elle habitait. Le commissaire Larosière et l’inspecteur Lampion sont chargés de cette enquête. Ils interrogent les proches de la défunte, tout particulièrement ses domestiques et ses cinq enfants, tous présents au moment du drame. Il semble que la victime n’avait pas que des amis, malgré les bonnes actions dont elle pouvait être fière. Au-delà du vernis, c’est toute l’image d’une personne respectable qui craque…



Soirée « Petits meurtres » ce soir sur France 2 et France.TV. Mènerez-vous l’enquête vous aussi ?

