L’histoire de « YAO » avec Omar Sy : ce soir sur France 2 (inédit)

« YAO » est un magnifique film porté par Omar Sy, Lionel Basse et Fatoumata Diawara. Réalisé par Philippe Godeau, il est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV via la fonction direct.



« YAO » avec Omar Sy : l’histoire du film

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Vidéo : bande-annonce YAO

Voici la bande-annonce de ce film sorti en salles en 2018.



