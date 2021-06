« Agatha Raisin » du 6 juin 2021 : ce soir l’épisode « La Danse fatale » sur France 3

4.7 ( 16 )



« Agatha Raisin » du dimanche 6 juin 2021. Ce soir sur France 3 votre série « Agatha Raisin » est censée être diffusée. Enfin à moins que Roland Garros ne vienne encore changer la donne. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et/ou en replay et streaming gratuit sur France.TV.



Cette saison…

Avec l’ouverture de sa toute nouvelle agence de détectives, Agatha Raisin, bien entourée de sa fine équipe, va pouvoir officiellement enquêter sur les crimes et les meurtres se produisant dans la région. Et ce n’est pas ce qui manque dans les Cotswolds. Manoirs hantés, tangos endiablés, amours contrariés et barbecues trafiqués sont les ingrédients pimentés de cette troisième saison d’Agatha Raisin. Une héroïne bien connue des romans de M.C. Beaton.

« Agatha Raisin » du 6 juin 2021 : ce soir l’épisode « La Danse fatale »

Épisode 2 : La Danse fatale

Agatha se morfond de ne pas se voir confier une enquête plus juteuse que celle qui l’occupe actuellement, à savoir la disparition d’un chien. Charles tombe à pic en amenant à l’agence la snobissime Tiggy Laggat-Brown, qui a reçu des menaces de mort…



😂🔍 Nouvelle enquête pour notre détective atypique, #AgathaRaisin ! Rendez-vous ce soir à 21.05 pour deux épisodes inédits sur #France 3 ! Et dès maintenant sur https://t.co/yQP3ERg4d4 ▶️https://t.co/5MRPGCivLN pic.twitter.com/fEwmitmhta — France 3 (@France3tv) June 6, 2021

Et juste après….

Dès 22h45 rediffusion de l’épisode « Les fées de Fryfam » (saison 2)

Agatha veut prendre l’air et se retirer au calme pour écrire un roman policier. Elle loue un cottage à la campagne, à Fryfam, un village où vivraient des fées. Agatha n’a pas le temps de souffler qu’elle est déjà embauchée par Lucy, une femme qui veut prouver l’infidélité de son mari Tolly. La petite enquête d’Agatha tourne court au moment où Tolly est retrouvé mort. Crime passionnel ou cambriolage qui a mal tourné ? Un tableau de valeur a en effet disparu de la belle propriété du couple. Agatha est sur une piste quand un deuxième meurtre la prend une nouvelle fois de court. Et si les fées de Fryfam avaient un lien avec cette affaire ?…

Ce soir sur France 3 Agatha Raisin doit en principe mener l’enquête… Et sinon vous aurez droit comme dimanche dernier à du Roland Garros.

Bonne soirée télé quand même !

