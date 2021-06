Un si grand soleil en avance : Elsa est de retour (résumé + vidéo épisode n°669 du 17 juin 2021)

5 ( 2 )



Un si grand soleil du 16 juin en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elsa fait son grand retour ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Mais les retrouvailles avec Manu ne font pas se passer comme elle l’imaginait… C’est la déception !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 2 juillet 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 669

Elsa est de retour à Montpellier. Elle fonce dans les bras de Manu, ils sont plus heureux que jamais de se retrouver. Mais alors qu’ils prévoient de se faire un pique-nique, le commissaire Becker appelle Manu… C’est son jour de repos mais Becker a besoin de lui pour un interrogatoire. Manu n’a pas d’autre choix que d’y aller, Elsa est déçue.



Et alors que Thierry et Akim font une étrange découverte lors d’une patrouille, Jonathan sait comment trouver des alliés de taille.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Interview exclu "Un si grand soleil", Moïse Santamaria : "la relation entre Manu et Elsa est toxique"

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

