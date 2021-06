Plus belle la vie en avance : Patrick raconte tout à ses collègues (vidéo PBLV épisode n°4297)

5 ( 1 )



Annonces





Après sa sortie de la secte et l’arrestation d’Olivier, Patrick va finalement trouver le courage de parler la semaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Patrick décide de porter plainte et raconter sa terrible agression à ses collègues.



Annonces



Annonces

Ariane, Jean-Paul et Eric, tout comme le reste du commissariat, sont sous le choc.



Annonces



Annonces



Annonces





Patrick explique qu’il tenait à leur dire lui-même et que c’est pour ça qu’il a eu un tel comportement ces dernières semaines. Il leur demande de reprendre le boulot tous ensemble comme avant.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4297 du 8 juin 2021



Annonces





▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Roland de retour et mourant, Léa remet ça avec Jean-Paul (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés