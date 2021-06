5 ( 5 )



« Top Chef » du 9 juin 2021 : épreuves et recettes de la FINALE. Et oui c’est déjà la fin de la saison de TOP CHEF. Ce soir les 2 finalistes vont tout donner et s’affronter lors d’une épreuve exceptionnelle. Leur objectif : tenter de décrocher le prestigieux titre de Top Chef 2021 et remporter jusqu’à 100 000 euros !



Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.

« Top Chef » du 9 juin 2021 : épreuves et recettes de ce soir

Après 18 semaines de compétition entre 15 jeunes cuisiniers plus créatifs les uns que les autres, ils ne sont plus que 2. Leur défi ce soir, réaliser un menu gastronomique d’exception pour régaler 70 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre membres du jury !

Et c’est dans le palace le plus étoilé d’Europe, le George V à Paris, que les deux derniers candidats ont rendez-vous pour disputer cette grande finale. Pour cet évènement, les 2 finalistes ont imaginé un menu, entrée, plat et dessert qui, selon eux, peut convaincre les convives et leur permettre de remporter cette ultime épreuve ! Tous les deux vont donc cuisiner pendant 10 heures sans relâche dans les cuisines de ce palace parisien et, pour l’occasion, ils seront accompagnés par leurs anciens adversaires.



"C'était un congélateur ?!" 😨

Dans la précipitation, Sarah commet une erreur qui pourrait lui être fatale.😱

📺 #TopChef, la finale, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/VuY2RRSpez — M6 (@M6) June 7, 2021

Alors, quelle brigade va remporter cette toute dernière épreuve ? Qui sera le grand vainqueur de cette 12e saison de Top Chef ?

Réponse ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

