« Nina » du 9 juin 2021 : un accouchement dans des conditions extrêmes pour le final !

« Nina » du mercredi 9 juin 2021. Ce soir les fans de « Nina » auront les larmes aux yeux, et pour cause. La série va tirer définitivement sa révérence après 6 saisons couronnées de succès. Et ce soir Nina va accoucher de son enfants mais dans des conditions extrêmes.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.Tv

« Nina » du mercredi 9 juin 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 5 : Crash

A la veille de la fermeture de l’hôpital qui s’est vidé de ses soignants et de son matériel, Nina, désormais enceinte de 7 mois, a choisi de travailler jusqu’au bout. C’est dans ces conditions que l’hôpital se voit contraint de prendre en charge les victimes d’un accident de la route qui a eu lieu tout à côté du site. Deux familles sont impliquées. D’un côté un jeune homme Redwane, et de l’autre une mère, Fanny et son fils Lucas. Tout désigne Redwane, ex-taulard, comme le responsable de l’accident. Mais Fanny dont le fils est gravement blessé, n’est peut-être pas si innocente que cela dans l’accident…

Episode 6 : Un nouvel espoir

Alors qu’on fête la fermeture de l’hôpital, Nina accouche prématurément dans des conditions extrêmes. De son côté, Proust examine la surprenante requête du Dr Charrier, qui veut être euthanasié : il est persuadé d’avoir la maladie de Huntington comme son père, Mais c’est sans compter le zèle du Dr Proust qui n’est pas convaincu par son diagnostic…



« Nina » va consulter pour la toute dernière fois ce soir sur France 2.

