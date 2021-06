Un si grand soleil en avance : Laetitia découvre que Jonathan a menti (résumé + vidéo épisode n°662 du 8 juin 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil du 8 juin en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Laetitia va tomber de haut ce soir dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va s’apercevoir que Jonathan lui a menti au sujet du local de sa ressourcerie…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 25 juin 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 662

Laetitia et Alix boivent un verre aux Sauvages. Victor leur apporte leurs cocktails et Laetitia en profite pour le féliciter pour le local de la ressourcerie. Mais Victor l’informe qu’ils ont signé le bail la semaine dernière, ils étaient les premiers sur le coup ! Laetitia affirme avoir mal compris mais elle réalise que Jonathan lui a menti pour la manipuler…



Tandis que Camille ne se prive pas de taquiner sa mère, Yasmine est la meilleure pour remonter le moral. Quant à Antonin, parviendra-t-il enfin à regarder les choses en face ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 8 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

