Un si grand soleil : Eve quitte Jonathan, Michel se venge, ce qui vous attend mardi 15 juin (épisode n°667 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°667 qui sera diffusé le mardi 15 juin, Jonathan perd tout…



En effet, alors que Virgile appelle Eve pour en savoir plus sur Jonathan, elle lui explique ce qu’il a fait à Victor.

Virgile conseille à Eve de rompre et même si elle le remet à sa place en lui disant qu’elle sait ce qu’elle doit faire, Eve met un terme à sa relation avec Jonathan. Elle lui explique qu’elle ne peut pas cautionner ce qu’il a fait à son associé.



De son côté, Claire s’en veut de ne pas avoir écouté Florent. Mais Kira confie à Enzo qu’elle apprécie Jonathan et qu’elle continuera de le voir quand même !

Michel en veut à Jonathan de l’avoir arnaqué lui aussi et il promet de se venger. Le soir, Jonathan se fait passer à tabac à la ressourcerie…

Akim fait une faute professionnelle. Il insiste pour aller sur le terrain et le brigadier Valois décide de l’emmener avec lui pour arrêter un dealer. Mais Akim ne l’écoute pas quand il lui demande de rester dans la voiture. Il se lance dans une course poursuite qui tourne mal. Le dealer fait tomber Akim au sol et deux hommes en profitent pour lui voler son arme de service !

Akim se confie à Lucille, il a peur de ne pas pouvoir passer le concours de l’école de police. Mais Valois, dans son rapport, ne parle pas du vol de l’arme d’Akim…

Rendez-vous mardi 15 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

